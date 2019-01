Bologna, caccia all'esterno: piacciono Rispoli, Peluso e Basta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre nomi per il mercato in entrata e altrettanti per quello in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna il club di Saputo sta lavorando su un esterno tra Rispoli, Peluso e Basta, mentre potrebbero salutare il capoluogo emiliano De Maio, Gonzalez e Paz.