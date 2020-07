Bologna-Cagliari 1-1, le pagelle: Simeone risponde a Barrow, Orsolini troppo fumoso

vedi letture

Bologna-Cagliari 1-1

Bologna-Cagliari 1-1

BOLOGNA

Skorupski 6 - Non può niente sul tocco ravvicinato di Simeone. Per il resto fa buona guardia per tutto il corso della gara senza correre particolari rischi.

Tomiyasu 6 - Tanta corsa per il giapponese, anche se il giallo preso dopo appena 19 minuti ne limita un po' l'agonismo.

Bani 6 - Gara attenta in difesa senza sbavature. Dialoga bene con il reparto e fa buona guardia.

Danilo 6 - Guida la difesa del Bologna con tutta la sua esperienza. Nessuna colpa sul gol di Simeone che si ritrova il pallone sui piedi dopo il tiro sbagliato di Nainggolan.

Dijks 5,5 - Ci mette il solito agonismo, ma la sua è una gara troppo nervosa. Prende un giallo per un duro intervento su Nandez e Mihajlovic, per non rischiare, lo sostituisce. (Dal 70' Krejci 6 - Meglio rispetto al suo compagno di squadra, chiude bene sulla fascia di competenza)

Schouten 5,5 - Prima del lockdown era in netta crescita, da quando il campionato è ripartito ha fatto molta più fatica, complice una condizione fisica non ottimale. Rischia di prendere il secondo giallo, Mihajlovic lo richiama in panchina. (Dal 70' Dominguez 6 - Entra bene in partita, nel finale di gara un suo cross insidioso mette in difficoltà Cragno.)

Medel 6 - Cresce nella ripresa dopo un primo tempo decisamente non all'altezza. (Dall'89 Svamberg S.V)

Orsolini 5,5 - Una delle poche note stonate dell'attacco del Bologna. Troppo fumoso in alcune occasioni, non di rende mai pericoloso.

Soriano 6 - Ci prova dalla distanza e forse avrebbe meritato maggior fortuna. Buona partita, soprattutto quando il Bologna riparte in contropiede.

Barrow 7 - Un po' in confusione ad inizio gara. Ci prova da fuori ma la mira non è delle migliori. Nel finale del primo tempo trova il gol al termine di un'azione personale e fortunata. Rimpallo vinto e sinistro che beffa Cragno.

Palacio 6,5 - Il più attivo e pericoloso nel primo tempo. Ci prova in tutti i modi, ma non trova lo specchio della porta. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 70' Sansone 6 - Col suo ingresso il Bologna cambia fisionomia, ma l'ex Villarreal non riesce a dare il suo contributo alla sfida.)

CAGLIARI

Cragno 6,5 - Battuto dal tiro ti Barrow al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa alza un muro e non concede nulla agli avversari.

Walukiewicz 6 - Gara più che positiva per il giovane polacco. Nella ripresa è costretto ad uscire dopo un duro contrasto. Dal 65' Pisacane 6 -Entra a freddo, ma porta tutta la sua esperienza alla retroguardia dei sardi. )

Ceppitelli 6 - La sua gara dura poco più di 20 minuti, costretto ad uscire per un problema fisico. (Dal 24' Lykogiannīs 6 - Entra bene in partita e ad inizio ripresa dà il La all'azione che porta al gol del pareggio del Cagliari)

Carboni A. 6,5 - Seconda partita da titolare, seconda prestazione di alto livello. Gioca senza paura, sempre in anticipo e si fa sentire anche con qualche intervento ruvido ma efficace.

Mattiello 5,5 - Dalla sua parte il Bologna attacca con maggior continuità. Si vede poco anche quando il Cagliari sale nella metà campo avversaria.

Nández 6,5 - Una certezza in mezzo al campo e sempre nel vivo dell'azione. Anche lui protagonista dell'azione corale che ha portato al gol del pari firmato Simeone.

Rog 6 - Dei tre di centrocampo è quello che forse si è visto meno, anche se la sua presenza resta fondamentale soprattutto in fase di non possesso.

Nainggolan 6,5 - Solita grinta in mezzo al campo, ci prova da tutte le posizioni. Protagonista in occasione del gol del pari dei sardi: si gira benissimo in area ed il suo tiro diventa un involontario assist per Simeone.

Pellegrini 6 - Tanta corsa sulla fascia, si sacrifica per aiutare la squadra e a volte arretra un po' troppo. (Dal 78' Ionita S.V)

João Pedro 6 - Non incide come al solito, anche se in un paio di occasioni ha messo in difficoltà la retroguardia del Bologna.

Simeone 7 - Quarto gol consecutivo per il Cholito Simeone. Rete da rapace d'area di rigore, abile nel ribadire in rete il tiro-cross di Nainggolan. Quarto gol consecutivo nelle ultime quattro gare giocate, un record per il figlio d'arte.