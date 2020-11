Bologna-Cagliari 3-2, le pagelle: Mihajlovic osa e vince, non bastano Joao Pedro e Simeone

vedi letture

BOLOGNA-CAGLIARI 3-2 - 15' Joao Pedro (C); 45', 56' Barrow (B); 47' Simeone (C); 52' Soriano (B)

BOLOGNA

Skorupski 5,5 - Nessun grande intervento e due gol subiti sui quali ha poche colpe.

De Silvestri 5,5 - In difesa se la cava spesso con mestiere, ma si fa infilare troppo facilmente tant'è che i due gol arrivano dal suo lato. Davanti non fa mancare il suo apporto.

Danilo 6 - E' il leader difensivo e lo dimostra nel finale, stringendo i denti e facendo la guerra malgrado un problemino.

Tomiyasu 6 - Così così nel primo tempo, poi aumenta il suo tasso di concentrazione e torna ad intervenire in maniera precisa. Decisiva una chiusura su Cerri all'ultimissima azione.

Hickey 6 - Avanti e dietro sulla fascia, senza fermarsi mai. Sufficiente.

Schouten 6,5 - E' bravissimo nella fase di interdizione, tant'è che è il miglior recuperatore di palloni del campionato. Se migliora la qualità delle sue giocate, visti i tanti palloni che è costretto a giocare, diventerà un gran centrocampista.

Svanberg 5,5 - Sempre utili i suoi sostegni agli esterni, in ambo le fasi. Sbaglia qualche giocata e in occasione del gol di Simeone si fa saltare da Zappa dimostrando che non è un difensore, ma la voglia di aiutare non manca mai. Dall'82' Dominguez s.v.

Orsolini 6 - Contro la pressione organizzata del Cagliari fa fatica e infatti perde troppi palloni. Da uno di questi, tra l'altro, nasce l'azione dell'1-0 del Cagliari. All'inizio è in difficoltà, poi cresce col passare dei minuti. Ma uno con la sua qualità dovrebbe incidere di più.

Soriano 7 - Ci mette qualche minuto, poi trova la sua posizione. Epicentro del gioco offensivo di Mihajlovic, rifinisce sempre alla grande i palloni per i compagni. Trova poi la gioia personale con un destro potente e preciso che non dà scampo a Cragno.

Barrow 7,5 - Due prodezze per rivoltare il Bologna come un calzino. Due azioni simili: riceve a sinistra, converge al centro ed esplode il destro. Alla prima occasione toglie la ragnatela all'incrocio dei pali, al secondo sfiora il palo. Due gol, uno più bello dell'altro, che gli valgono la palma di MVP. A volte confusionario, ma il più delle volte è incontenibile. Dall'89' Vignato s.v.

Palacio 6,5 - Copre praticamente una metà campo intera, svariando su tutto il fronte offensivo. La sua verve, il suo dinamismo, la sua intelligenza tattica sono fondamentali per il Bologna. Sempreverde. Dall'82' Denswil s.v.

Sinisa Mihajlovic 6,5 - Nel primo tempo il suo Bologna non prende le misure e serve una bella ramanzina all'intervallo per risvegliarlo. Bella la mossa del doppio esterno sinistro nella ripresa: Palacio sposta la sua posizione, gioca quasi nella stessa posizione di Barrow e insieme i due non danno punti di riferimento alla difesa che soffre.

CAGLIARI

Cragno 6,5 - Si traveste da supereroe, come spesso accade, per tutto il primo tempo ma al 45' Barrow si inventa una traiettoria imprendibile, su cui non può nulla. Incolpevole anche sui due gol subiti nella ripresa.

Zappa 6 - Solita personalità, soprattutto in fase offensiva. Dietro però balla un po' e fa fatica a tenere Palacio e Barrow. Suo l'assist per il momentaneo 1-2 di Simeone. (Dal 70' Faragò 6 - Si fa vedere in fase offensiva, non deve preoccuparsi troppo di difendere).

Walukiewicz 5 - Qualche sbavatura di troppo, è spesso in ritardo nelle chiusure e permette agli attaccanti avversari di concludere senza problemi.

Godin 6 - Guida la difesa con personalità ed esperienza, non ha particolari responsabilità sui tre gol subiti dalla sua squadra.

Lykogiannis 5,5 - Il terzino greco deve fronteggiare un avversario ostico come Orsolini e soffre parecchio. Ammonito nel primo tempo, limita spinta e aggressività nella ripresa.

Rog 5,5 - Lotta in mezzo al campo contro giocatori di grande talento e gamba. Non riesce ad accorciare in tempo per fermare Soriano, soffre nella ripresa.

Marin 5,5 - Ancora non riesce a incidere nelle geometrie della squadra di Di Francesco. Da lui ci si aspetta più personalità. (Dall'86' Cerri s.v.).

Nandez 5,5 - Schierato ancora come esterno offensivo, l'ex Boca non riesce a ripetere le buone prestazioni offerte in passato e non si rende quasi mai pericoloso.

Joao Pedro 7 - Una rete per entrare nella storia: sono 46 i gol in maglia rossoblù per il brasiliano, il secondo di sempre in Serie A, dietro il grande Gigi Riva. Sempre presente, punto di riferimento indispensabile.

Sottil 6 - Altro giro, altro assist. Gioca bene con i compagni di reparto, sembra essere entrato nei meccanismi di Di Francesco. Cala un po' con il passare dei minuti (Dal 63' Ounas 6 - Entra con il piglio giusto, cercando di mettere apprensione alla difesa di casa con la sua velocità).

Simeone 6 - Nel primo tempo lotta ma non riesce a lasciare il segno, ma gli bastano due minuti nella ripresa per trovare il quinto gol in sei partite. (Dal 70' Pavoletti 6 - Pochi palloni giocabili, prova a creare scompiglio nella difesa di casa).

Allenatore: Eusebio Di Francesco 5,5 - Passo indietro nella prestazione, soprattutto a livello difensivo. Il Cagliari subisce davvero troppo, il Bologna avrebbe potuto segnare più di tre reti se non fosse stato per un super Cragno. Un problema da non sottovalutare e correggere il prima possibile, se si vorranno evitare guai grossi nel prosieguo della stagione.