© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono ufficiali le scelte di formazione di Sinisa Mihajlovic e di Rolando Maran, tecnici di Bologna e Cagliari per la gara delle 12:30 di oggi. Fuori Poli e dentro Dzemaili, gli emiliani giocano con un 4-3-3 che può trasformarsi in un 4-2-3-1 a seconda di che posizione prenderà in campo Soriano. Dietro coppia brasiliana al centro come già anticipato dallo stesso Mihajlovic in conferenza con Danilo e Lyanco. Davanti Sansone e Palacio ai fianchi di Santander. Nessuna sorpresa nel Cagliari: sarà 4-3-1-2 con Barella dietro a Joao Pedro e Pavoletti. Padoin e Ionita come interni e Bradaric in cabina di regia.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.