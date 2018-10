Bologna, Calabresi: "Aspetto mentale decisivo per la nostra stagione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite dei microfoni della trasmissione tv "Pallone Gonfiato" Arturo Calabresi, difensore del Bologna, si è raccontato nella sua avventura in rossoblu: "L'esordio contro la Roma? Quando ti immagini l’esordio contro la Roma temi che le emozioni possano prendere il sopravvento ma poi cerchi di razionalizzare e portare al primo posto la concentrazione: sono contento di essere riuscito a gestire questo equilibrio psicologico. L'avvio di stagione complicato? Abbiamo improntato la stagione esclusivamente sul 3-5-2, un modulo nuovo anche rispetto al lavoro fatto qui l’anno scorso. In più siamo anche in tanti arrivati in estate, compreso il mister, quindi è normale che serva tempo per abituarsi al nuovo stile di gioco. Abbiamo una media punti inferiore al punto a partita ma nelle ultime quattro gare l’abbiamo incrementata e dobbiamo proseguire così. È un campionato molto livellato in cui l’aspetto mentale avrà un ruolo fondamentale: penso che abbiamo tutte le carte in regola per essere superiori a tante squadre da questo punto di vista"