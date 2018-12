Bologna, Calabresi: "Con la Lazio gara delicata. Servono punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pre partita di Bologna-Lazio, il difensore rossoblù Arturo Calabresi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sarà una partita delicata quella di oggi, anche per le emozioni che gravitano intorno al match: sappiamo quanto possa essere importante il match per i fratelli Inzaghi e per il loro rapporto. Noi dobbiamo pensare solo alla nostra classifica perché ci servono dei punti che potrebbero essere importanti ed abbiamo lavorato duramente per preparare al meglio questa sfida. Stiamo cercando un equilibrio: dovremo essere compatti e pericolosi, ci manca qualche slancio propositivo, ma abbiamo trovato maggiore attenzione e maggior dedizione da parte di tutti nell'assolvere dei compiti in fase difensiva".