Bologna, Calabresi: "Grande emozione per il primo gol in Serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Bologna Arturo Calabresi, oggi alla sua prima rete in Serie A, ha commentato così la rimonta col Torino: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo: non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Dopo il 2-0 eravamo arrabbiati e si è visto: abbiamo reagito con più carattere e con determinazione. Abbiamo dimostrato che la squadra ha carattere e si arrabbia quando c’è da farlo, dobbiamo ripartire da questa mentalità. Aver ripreso il risultato contro una squadra forte come il Torino deve darci sicurezza, anche se ancora sotto certi aspetti dobbiamo crescere. Sono convinto che lavorando sui nostri errori potremo toglierci soddisfazioni anche per i nostri tifosi che ci supportano sempre con calore. Il gol? È stato un mix di forti emozioni, sono contento per me ma soprattutto per aver dato il mio contributo alla squadra. Ringrazio Orsolini per avermi fatto l’assist e dedico la rete alla mia ragazza, alla mia famiglia e al mister che mi sta dando fiducia e continuità sul campo”. Lo riporta il sito ufficiale dei felsinei.