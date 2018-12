Bologna, Calabresi: “Guardiamo avanti con fiducia. Serve personalità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le dichiarazioni di Arturo Calabresi nel post partita di Parma-Bologna 0-0: “È la seconda gara consecutiva che portiamo a termine senza prendere gol, è un aspetto importante che stiamo curando e su cui lavoriamo tanto. Lo prendiamo come punto di partenza per migliorare anche negli altri aspetti. Dobbiamo curare la fase di possesso, essere più propositivi: lavorandoci sono sicuro che ci riuscirà anche questo. Visti i risultati sugli altri campi eravamo carichi per sfruttare l’occasione e fare un risultato pieno anche se sapevamo che avremmo giocato su un campo difficile contro un avversario in forma. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, ci è mancato il guizzo nel finale perché negli ultimi 20 minuti avremmo potuto sfruttare meglio gli spazi che ci hanno lasciato e raccogliere qualcosa in più. La preoccupazione c’è da inizio stagione, dobbiamo lavorare tanto e lottare fino alla fine: se non è bastato il 100% che abbiamo dato, dovremo dare il 110 affrontando questa situazione con carattere e personalità. Piangersi addosso non serve. Ora guardiamo avanti e pensiamo alla Lazio ripartendo dalla compattezza delle ultime due gare”.