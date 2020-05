Bologna, Calabresi: "Non c'è alcun rancore da parte mia: accetterò ogni decisione"

vedi letture

Arturo Calabresi, ex difensore di Bologna e Roma, ha parlato ai microfoni de ilromanista.eu della sua esperienza con Bologna e di cosa pensa di Sinisa Mihajlovic: “Con il mister ho avuto sempre un ottimo rapporto. Ammiro il suo carisma, è talmente forte questo aspetto del suo carattere che diventa oggettivo. E a me piace. Quello che è successo è semplicemente che ha fatto delle scelte diverse e io mi sono messo in gioco. È quello che devono fare tutti quelli che vengono messi in discussione. Ho pedalato, ho faticato, mi sono rimboccato le maniche e sono andato a fare esperienza. Non l’ho vissuta male. E accetterò con la massima serenità anche ciò che decideranno per il mio futuro. So che c’è stima reciproca, in ogni caso. A Bologna ho avuto per la prima volta l’opportunità di giocare in serie A. Da parte mia non c’è alcun rancore. Le delusioni poi nel calcio ci stanno e vanno affrontate e superate”.