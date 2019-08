© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso i propri profili social il difensore Arturo Calabresi ha voluto salutare Bologna e il Bologna dopo l’ufficialità del suo passaggio – in prestito con diritto di riscatto e controriscatto – ai francesi dell’Amiens. “Quando lasci un posto speciale lo porti con te ovunque tu vada. - scrive il difensore - Grazie Bologna per tutti i momenti in cui hai fermato il tempo e mi hai reso felice. Per sempre. Artu”.