Bologna, Calabresi: "Sono contento delle possibilità di giocare che sto avendo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Bologna, Arturo Calabresi, ha parlato così in mixed zone dopo la sfida vinta sull'Udinese: “E’ una vittoria molto importante, arrivata in una partita difficile che siamo riusciti a portare a casa da squadra, contro un’ottima Udinese e nonostante un rigore negato. Sono contento delle possibilità di giocare che sto avendo e ancor più per riuscire a vincere davanti a un pubblico del genere. Anche dopo le sconfitte siamo rimasti sempre compatti e positivi, questa domenica rappresenta un punto di partenza importante per noi e aumenta la nostra autostima. Chiunque è sceso in campo ha dato il massimo e si è fatto trovare pronto, e questo è un segnale importante. Mio padre? E’ contento come ogni padre sarebbe contento del proprio figlio”.