Bologna, calendario impegnativo ma è tornato Sinisa

Il pareggio acciuffato in extremis contro il Parma ha fatto decisamente più morale che classifica per il Bologna. A 3 punti dal terz'ultimo posto, i rossoblu hanno bisogno di una scossa prolungata per risalire la china anche se il calendario di dicembre è particolarmente tosto. Fino alla sosta natalizia Palacio e compagni dovranno andare a Napoli, ospitare il Milan e l'Atalanta e infine battagliare al Via del Mare di Lecce. Partite impegnative, con diversi gradi di difficoltà che però potrebbero anche servire da stimolo ai felsinei per offrire prestazioni migliori.

Ma lo stimolo migliore è arrivato già martedì con la presenza a Casteldebole di Sinisa Mihajlovic, che non si è limitato ad assistere all'allenamento ma lo ha anche diretto catechizzando in primis Denswil - uno dei più in difficoltà - e partecipando attivamente come non aveva mai fatto in questa stagione. Il ritorno anche durante la settimana del mister serbo non può non essere da sprono ad un gruppo che ha dimostrato - e manifestato anche a parole - di aver bisogno della figura fisica di Mihajlovic. Se sia bastato per avere una squadra più attenta e compatta lo scopriremo già domenica a Napoli, tenendo conto che anche al San Paolo il Bologna dovrà rinunciare a giocatori chiave come Mitchell Dijks e Roberto Soriano. Per entrambi i tempi di recupero si stanno dilatando e ciò complica i piani tattici dei rossoblu, che però hanno ritrovato il loro condottiero e da qui possono/devono ripartire.