© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ultime da casa Bologna, riportate da Tuttosport oggi in edicola. In uscita ci sarebbe Mattia Destro. Il giocatore, al quinto anno di contratto con gli emiliani, potrebbe essere alla sessione giusta per l'addio. Sul giocatore ci sarebbe il Genoa in cerca di un attaccante soprattutto se dovessero uscire due del reparto avanzato. Via anche Nehuen Paz, centrale argentino che non ha trovato spazio.