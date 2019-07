Bologna, cercasi alternativa a Dijks. Dimarco è il profilo che piace

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna ha individuato in Federico Dimarco l'alternativa a Mitchell Dijks. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport per il giocatore, rientrato all'Inter dopo l'esperienza al Parma, potrebbe esserci un'accelerazione nella trattativa nei prossimi giorni. Classe 1997, nell'ultima stagione ha raccolto 14 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol.