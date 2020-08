Bologna, chi in uscita oltre a Santander?

Non sono molti i nomi della rosa 2019/2020 del Bologna destinati con certezza a lasciare le Due Torri. Sul mercato sicuramente c'è Federico Santander, che nei due anni in rossoblu ha segnato poco, è stato spesso infortunato ma soprattutto ha dimostrato che le sue caratteristiche poco si addicono all'idea di calcio di Sinisa Mihajlovic. Per ora nessuna offerta concreta per il paraguiano e tante voci su interessi dai quattro angoli del mondo. Anche Arturo Calabresi, rientrato dal prestito all'Amiens, pare destinato a rifare le valigie per un'altra destinazione esattamente come Donsah, anche lui di rientro da un prestito. Ladislav Krejci, intanto, ha già salutato la compagnia tornando allo Sparta Praga dopo 3 anni dimenticabili.

Potrebbero finire nell'elenco dei partenti anche Mitchell Dijks e Nicola Sansone. L'olandese ha recuperato dall'infortunio e una sua cessione sarebbe dettata pressoché esclusivamente da motivi di carattere economico: arrivato a parametro zero, porterebbe una plusvalenza automatica. Sansone, invece, è finito dietro Barrow nelle gerarchie di Mihajlovic e il suo finale di stagione in calando potrebbe indurre il Bologna ad ascoltare con attenzione eventuali offerte. Alla duttilità e alla capacità di aspettare il proprio turno di Ibrahima Mbaye, invece, i felsinei non sembrano propensi a rinunciare.