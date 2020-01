© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Musa Barrow, il Bologna lavora per prendere subito anche un altro giovane talento di proprietà dell'Atalanta. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, infatti, i felsinei hanno chiesto il prestito per un anno e mezzo di Roger Ibañez, difensore classe '98 arrivato a Bergamo dal Fluminense lo scorso gennaio. La Dea vorrebbe privarsene solamente fino al termine di questa stagione, ma nel summit previsto in giornata tra le due società le parti avranno sicuramente modo di provare ad assottigliare le distanze tra domanda e offerta.