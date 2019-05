© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Bologna. La società sta già studiando i rinforzi per il futuro, 4-5- giocatori da inserire in rosa. Due difensori, un centrocampista centrale e una prima punta. Tra i nomi caldi ci sono Roberto Inglese, che tornerà al Napoli dal prestito al Parma, e di Simone Zaza che piace proprio al tecnico serbo. Poi le conferme: Orsolini, Soriano, Sansone e Dijks.