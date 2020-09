Bologna completo in difesa per il club? Mihajlovic: "Mi sto allenando per fare io il centrale..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima sfida di Serie A contro il Milan, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche delle strategie di mercato del club rossoblù. "Fenucci ha detto che Supryaga è l'unico obiettivo per l'attacco e che in difesa la squadra è già coperta, sei d'accordo?", è la domanda posta al tecnico serbo. Che ha risposto così: “Mi sto allenando per fare io il centrale…ma non credo di resistere più di mezzora. Noi stiamo facendo le nostre valutazioni ma con quello che è successo con il Covid so che ci dovremo adattare. Visto che non abbiamo possibilità di spendere ed investire tanti soldi, parlando con la società abbiamo deciso di fare una squadra giovane per far crescere i giocatori. Sarà difficile andare in Europa però almeno abbiamo la motivazione di far crescere la squadra e valorizzare i giovani, in modo da distinguerci dagli altri. Avere una squadra giovane è una cosa stimolante per me come allenatore. In squadra abbiamo tanti ragazzini e qualche veterano, un giusto mix".

