Bologna, con Inzaghi potrebbe arrivare anche Stulac

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Bologna avrebbe intenzione di portare sotto le due torri il centrocampista classe '94 Leo Stulac, grande protagonista della seconda parte di stagione del Venezia e pupillo del tecnico Filippo Inzaghi. I due, dopo l'esperienza in laguna, potrebbero così ritrovarsi in Emilia visto che l'allenatore è l'obiettivo numero uno del club felsineo per il dopo Donadoni.