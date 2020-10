Bologna con la porta inviolata in C. Italia? Mihajlovic: "Con una squadra di A avremmo preso gol"

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato anche del fatto che dopo più di un anno la sua squadra è uscita dal campo senza aver subito gol nella sfida di Coppa Italia contro la Reggina: "Abbiamo fatto di tutto per prenderlo. La partita con la Reggina non conta, fosse stata una gara di Serie A lo avremmo preso. E' comunque stato importante passare il turno e per me quella gara è servita per vedere giocare chi ha visto meno il campo. Non è stato positivo il fatto che alla fine, con tanti titolare in campo, abbiamo rischiato".