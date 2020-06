Bologna, con Mihajlovic l'amore continua

Non c’è stata nessuna telenovela o trattativa tirata per i capelli. Sinisa Mihajlovic e il Bologna hanno firmato di comune accordo il prolungamento del contratto fino al 2023. E se dal punto di vista formale si tratta di un solo anno in più rispetto al contratto precedente, la sostanza dice ben altro ovvero che le due parti vedono un futuro insieme, un futuro nel quale il tecnico serbo possa avere un ruolo sempre più centrale nella costruzione del progetto Bologna inteso non solo come prima squadra. Le ambizioni dell’allenatore - che non ha mai fatto mistero di voler misurarsi a livelli più alti e in una competizione europea - evidentemente hanno trovato corrispondenza in quelle della società, o per meglio dire una corrispondenza ancora più forte di quello dello scorso giugno quando Sinisa, dopo essere stato molto vicino alla Roma, accettò l’offerta del club rossoblu con l’idea di proseguire sul solco tracciato nella seconda parte del 2018-2019. Del resto è lo stesso presidente Saputo a confermarlo: "La particolarità di questa stagione ci ha spinto ad allungare fin da ora il rapporto tra il Bologna e Mihajlovic, convinti come siamo che l’apporto di Sinisa ci consentirà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti". Il chairman fa riferimento anche al rapporto umano che non è un fattore secondario: la vicenda medica di Mihajlovic ha se possibile compattato ancora di più tutto l'ambiente.

Certo, nel calcio può succedere di tutto e per di più dalla sera alla mattina; ma oggi i segnali vanno tutti nella stessa direzione. E la tifoseria esulta.