Bologna, confermati Soriano e Sansone per la prossima stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicola Sansone e Roberto Soriano vestiranno la casacca del Bologna anche il prossimo anno. La conferma è arrivata questa mattina in conferenza stampa da Joey Saputo, che sul tema s'è espresso così: "Avremo riscatti obbligatori da fare, per il resto vogliamo esercitare l'opzione lì dove l'abbiamo".

Nicola Sansone - Sansone è arrivato a gennaio dal Villarreal in prestito con obbligo di riscatto fissato a nove milioni di euro: per lui nella seconda parte di stagione 15 presenze, due gol e cinque assist decisivi-

Roberto Soriano - Per Soriano, invece, c'è solo il diritto di riscatto sempre col Villarreal fissato a undici milioni di euro. Ma anche in questo caso non ci sono dubbi: l'opzione verrà esercitata.

Discorso diverso per Orsolini e Lyanco - Accordi diversi invece per gli acquisti di Orsolini dalla Juventus e Lyanco dal Torino. Su questi due calciatori, s'è epresso l'ad Claudio Fenucci: "Lyanco non è un'operazione facile ma faremo un tentativo per provare a trattenerlo, anche perché il giocatore si è trovato bene qui. Rispetteremo la volontà del Torino. Su Orsolini abbiamo un'opzione per il riscatto, la Juve una contropzione: se andassimo senza parlarci il suo destino lo deciderebbe la Juve, magari parlando potremmo trovare una soluzione vantaggiosa per entrambi".