Bologna, conferme su Barreca: è il primo nome per la fascia mancina

Il nuovo infortunio capitato a Mitchell Dijks, terzino sinistro che dovrà restare fuori dal campo di gioco per almeno tre mesi, costringerà il Bologna a gennaio a tornare sul mercato anche per l'acquisto di un laterale sinistro. In questo momento, scrive il 'Corriere dello Sport', il nome in cima alla lista della dirigenza emiliana è quello di Antonio Barreca. Si tratta di un calciatore di proprietà del Monaco ma attualmente in prestito al Genoa, dove sta trovando poco spazio.