Bologna, contatti avviati col Parma per Inglese. Ma c'è l'ostacolo valutazione

vedi letture

Il Bologna è alla ricerca di un attaccante per gennaio e avrebbe individuato in Roberto Inglese il profilo giusto per colmare le lacune offensive emerse in questi primi mesi nella squadra di Mihajlovic. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club felsineo avrebbe già avviato i primi contatti con il ds Marcello Carli per capire la fattibilità dell'operazione, con i crociati che valutano l'attaccante circa quindici milioni di euro dopo il riscatto avvenuto in estate dal Napoli. Al momento non si è ancora parlato di una cifra, le due dirigenze sono al lavoro per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione, con Inglese che valuta l'opportunità.