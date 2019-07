Fonte: Con la collaborazione di Dario Ronzulli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nelle scorse settimane il Bologna ha sondato il terreno per Daniel Sturridge, attaccante inglese classe '89 attualmente svincolato che lo scorso 30 giugno ha messo fine alla sua lunga avventura al Liverpool.

Walter Sabatini ha valutato il profilo del calciatore di origini giamaicane, ma a causa degli alti costi dell'operazione la trattativa non s'è concretizzata. E al momento non ci sono più i margini per riaprirla.