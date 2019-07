Bologna, contatto con Pasqual. Sull'ex Empoli anche tre squadre di B

Secondo quanto riferito dal TGR Rai Toscana, non mancherebbero le proposte per Manuel Pasqual, terzino sinistro di 37 anni attualmente svincolato dopo la conclusione del precedente contratto con l'Empoli. Il rotocalco di informazione regionale spiega come sul suo conto si sia fatto avanti il Bologna, oltre a tre squadre di Serie B (Benevento, Frosinone e Venezia), anche se il classe '82 non sembra aver fretta di prendere una decisione definitiva. Almeno per il momento.