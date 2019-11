Bologna, contro il Parma sarà emergenza in difesa

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Come se non bastassero tutti i problemi che il Bologna ha in questo periodo (i troppi gol subiti, i 5 punti nelle ultime 9 partite, le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare), contro il Parma ci sarà anche un'emergenza difesa da affrontare. Il giudice sportivo ha appiedato Danilo e Bani (diffidati, a Reggio Emilia sono stati ammoniti entrambi), in pratica la coppia di centrali titolari. In più resta fortissimo il dubbio legato a Dijks che fatica a recuperare dall'infortunio al piede e che ormai è fuori da due mesi: Krejci sta offrendo un rendimento accettabile ma è chiaro che con l'olandese al top le prospettive sulla fascia mancina cambiano radicalmente.

Ad oggi sono tre le ipotesi percorribili. La più probabile è la coppia Medel-Denswil con il recuperato Tomiyasu a destra e Mbaye in panchina; alternative Tomiyasu centrale con accanto Medel o Denswil e la conferma di Mbaye a destra. Molto più indietro appaiono le opzioni Corbo e soprattutto Paz. La scelta definitiva passerà anche da quanta voglia avrà lo staff tecnico di rinunciare a Medel a centrocampo: il cileno - che non ha disputato le amichevoli previste con la nazionale cilena e quindi tornerà prima del previsto a disposizione a Casteldebole - può rappresentare con la sua esperienza e la sua personalità in questo momento di difficoltà un punto di riferimento in campo per tutto il gruppo.

Restano ancora una decina di giorni prima del derby contro i ducali e prima di decidere quale assetto sia più indicato per scendere in campo. Sarà una scelta delicata come delicata è la gara, da vincere per smuovere la classifica.