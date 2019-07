Bologna, contro lo Schalke passo deciso in avanti

© foto di PhotoViews

La partita con il Colonia aveva lasciato strascichi negativi in casa Bologna soprattutto per un aspetto: il primo tempo fin troppo remissivo, nel quale la squadra non aveva lottato come sempre. Tre giorni dopo contro lo Schalke il cambiamento più evidente è stato proprio lì, nell'approccio e nel piglio con cui Palacio e compagni hanno aggredito la partita. Al di là del risultato - che ovviamente fa morale perché vincere, anche in estate, serve sempre - e al di là dei meccanismi tattici che hanno funzionato meglio, soprattutto in fase offensiva, era l'aspetto mentale sul quale il Bologna era maggiormente atteso. Non aver ripetuto la scialba prestazione di venerdì è la nota più positiva: significa che il gruppo ha assimilato la lezione, ha rosicato (per usare le parole di Soriano in ritiro) e ha reagito. Siamo ovviamente lontani dal miglior Bologna possibile, non fosse altro che manca totalmente la mediana in attesa di capire cosa farà Pulgar e dunque di quanti centrocampisti abbia bisogno di comprare la dirigenza (a proposito: Donsah, ieri non utilizzato, vicino alla cessione). Però Sinisa Mihajlovic potrà essere molto soddisfatto di come i suoi ragazzi hanno recepito il messaggio post Colonia. Sabato contro l'Augsburg altra occasione di spessore per confermare che, se la preparazione fisica è ancora da completare, quella mentale è già in fase avanzatissima.