Bologna, Corbo: "La vittoria di Napoli ci ha dato fiducia"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il giovane difensore centrale del Bologna Gabriele Corbo, all'esordio stagionale questa sera nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese, ha parlato ai microfoni di RaiSport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match della "Dacia Arena": "Sono contento e orgoglioso che il mister creda in me, spero di far bene in campo e di ripagare la sua scelta. La vittoria di Napoli ci ha dato fiducia, cercheremo di fare risultato contro l'Udinese e di andare avanti in Coppa Italia. I miei obiettivi? Spero di migliorare giorno dopo giorno e di fare tante presenze con la maglia del Bologna".