Bologna-Crotone, le formazioni ufficiali: Miha usa tutti i tenori, Stroppa con Messias-Simy

vedi letture

Al Dall'Ara, alle ore 15, va in scena la sfida tra Bologna e Crotone. Rese note le scelte dei due allenatori: Mihajlovic risparmia nessuno dei suoi tenori offensivi e schiera l'attacco tipo: Orsolini e Barrow larghi, con Soriano dietro a Palacio. In mezzo la coppia Schouten-Svanberg. Per quanto riguarda la squadra di Stroppa, invece, confermate le attese della vigilia, con Messias che affianca Simy in avanti, e uno schieramento che si basa su una robusta linea a tre dietro. Di seguito le formazioni scelte dai due allenatori.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Crotone (3-5-2):: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa.