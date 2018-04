Bologna, Cutrone arriva al Dall’Ara: il sogno di un’estate

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un sogno d’estate e una realtà, Riccardo Bigon li ha inseguiti entrambi per una quarantina di giorni, poi il responsabile dell’area tecnica del Bologna ha dovuto scegliere il fuoriclasse di ieri e non il ragazzo dalle grandi prospettive. Per due motivi. Il primo: Roberto Donadoni voleva fortissimamente Rodrigo Palacio. Poi il secondo: il Milan non ha voluto mollare Patrick Cutrone, classe ’98, e alla luce di quello che è accaduto strada facendo ha fatto di sicuro la scelta giusta. Sì, inutile nasconderlo, Bigon avrebbe preferito Cutrone a Palacio, riporta il Corriere di Bologna. Oggi il sogno d’estate di Bigon e quella che è una realtà di Bologna si ritroveranno sull’erba del Dall’Ara uno contro l’altro, e va sottolineato come le giocate dell’argentino e del campioncino del Milan potrebbero diventare decisive.