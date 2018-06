Bologna, da Audero all'attaccante: via al mercato per Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Resto Del Carlino oggi in edicola racconta che il Bologna resta in pressing per Emil Audero, portiere della Juventus, reduce dal prestito al Venezia dove è stato allenato dal neo tecnico degli emiliani, Filippo Inzaghi. Per l'attacco le piste più concrete sembrano Gianluca Lapadula del Genoa e Alberto Paloschi della Spal. Il Napoli, infatti, non abbassa le pretese per Roberto Inglese.