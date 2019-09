Bologna, Da Costa: "Mihajlovic ha cambiato il nostro atteggiamento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere del Genoa Angelo da Costa ha parlato della mentalità portata alla squadra da parte di Sinisa Mihajlovic e del suo ruolo alle spalle di Skorupski: "Sinisa ha provato subito a cambiare subito il nostro atteggiamento, giocando per vincere. Dopo un ko come quello con la Roma non c'è solo dispiacere ma anche rabbia. Noi non vogliamo perdere neanche una partitina in allenamento. Con il mister e il suo staff abbiamo fatto un salto di qualità, giocando con rispetto di tutti e con paura di nessuno. Ora abbiamo il piacere di andare ovunque e provare a vincere".

Il mio ruolo di vice Skorupski? "In questi anni ho visto cambiare molto la società, abbiamo avuto una crescita di mentalità sia tecnica che dirigenziale. L'obiettivo nostro è fare qualcosa di speciale, non ci accontentiamo più. Questo spinge comunque ad essere vivo, ad essere sempre pronto, ad aiutare Lukasz e gli altri portieri giovani. Io voglio giocare, ovviamente, però essere parte di questo gruppo è quello che mi spinge a dare il massimo a prescindere. La situazione particolare del mister ha aumentato lo spirito di gruppo e lo spogliatoio è splendido".

