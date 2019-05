Bologna, da Palacio e Verdi fino a Ljajic: il mercato dipende dal tecnico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se per Joey Saputo - patron del Bologna - è Sinisa Mihajlovic il primo tassello, ecco che lo stesso Mihajlovic sarà la "conditio sine qua non" per molti giocatori della rosa. Il primo fra tutti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è Rodrigo Palacio. L'attaccante ha il contratto in scadenza ma anche la solita voglia di continuare.

Non solo Palacio - Sussurri ben marcati raccontano proprio che El Trenza (37 anni) non direbbe no a un rinnovo annuale con Mihajlovic in panchina. Sinisa è entrato nella testa dei giocatori, che hanno finito per dargli tutto se stessi. Da tempo si parla di Adam Ljajic (rientrante al Torino, ora al Besiktas turco) come alternativa. E c’è l’ipotesi Verdi che vorrebbe tornare a Bologna.