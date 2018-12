© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tantissimi nomi per il mercato di gennaio del Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport la società felsinea sta pensando di rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi in praticamente tutti i ruoli, ma soprattutto a centrocampo e in attacco. Per la mediana piacciono Stefano Sturaro e Roberto Soriano, che non sta trovando molto spazio al Torino, mentre per il reparto avanzato, oltre a Nicola Sansone del Villarreal, ci sono anche Moise Kean della Juventus e Manolo Gabbiadini. Infine gli esterni: piace Leonardo Spinazzola, ma la Juve non lo cederà almeno prima della Supercoppa Italiana.