© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yuto Nagatomo si avvicina sempre di più al ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da Fanatik il terzino è infatti in uscita dal Galatasaray e il Bologna ci sta seriamente pensando, sperando però che il giocatore si abbassi l'ingaggio da 2 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente. In Turchia però sono certi: il giapponese tornerà in Italia.