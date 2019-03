Fonte: bolognanews.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In zona mista, Danilo ha commentato il ko del Bologna a Udine: “Avevamo preparato la partita come nel primo tempo: abbiamo fatto una buona prestazione ma dobbiamo essere più cattivi. Non solo davanti, ma in tutti i settori del campo. Loro si sono dimostrati una squadra fisica e capace di sfruttare le occasioni. Dispiace per i tifosi che oggi erano tantissimi. Salvezza? Dobbiamo continuare così: abbiamo tanti scontri diretti in casa per fare punti. Il miglioramento c’è e si vede: ora però, che si giochi bene o si giochi male, bisogna vincere. In cosa migliorare? Esser più squadra nei momenti di sofferenza perché oggi abbiamo preso un gol ingenuo come quello col Genoa: un momento di distrazione che abbiamo pagato”.