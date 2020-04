Bologna, Danilo è ancora in Brasile: il club fissa la deadline per il rientro

Danilo Larangeira ancora non è rientrato in Italia come i compagni che avevano deciso di vivere all'estero la quarantena. Il difensore del Bologna si trova ancora in Brasile ma non c'è nessun caso per il suo mancato rientro. Il club gli ha concesso ancora qualche giorno in patria vista l'impossibilità di tornare ad allenarsi come collettivo con la dirigenza che ha fissato la deadline per tornare in città il prossimo lunedì. A riportarlo è Il Resto del Carlino.