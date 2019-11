© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Per il Bologna, prima della partita contro l'Inter, interviene ai microfoni di InterTV il difensore rossoblù Danilo: "Io ero pronto a giocare a Cagliari, la mia assenza è stata una scelta tecnica. Ora sono preparato per fare una grande partita con l'Inter. Il Bologna gioca a ritmi alti, sappiamo che la squadra nerazzurra ha la Champions martedì, ma nonostante ciò dipende da noi. Gol? Oggi sarò più preoccupato per la fase difensiva, l'Inter davanti ha giocatori importanti. Però, se su angolo mi capitasse un pallone buono, proverei a segnare al mio amico Handanovic".