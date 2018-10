Bologna, Danilo: "Nessuno ricorda che siamo senza quattro titolari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova avventura per Danilo, che dopo gli anni di Udine ha iniziato la stagione col Bologna. Il difensore brasiliano ne ha parlato a Sky Sport: "Ringrazio il mister per avermi voluto. Sono contento e sono a posto fisicamente".

Sui punti in classifica.

"Ora cerchiamo di lavorare nella sosta per migliorare questa classifica".

Una guida per i giovani?

"Ormai mi dicono vecchio, a livello tattico sono arrivato a 34 anni e ho giocato sempre nella difesa a 3. Calabresi devo dire che ha fatto bene all'esordio. Abbiamo anche altri difensori forti, speriamo di continuanre su questa strada".

Il ko di Cagliari?

"Quando perdi uno scontro diretto è difficile trovare le giuste parole. Il mister ci aveva detto che il Cagliari era una buona squadra. Sul primo gol abbiamo sbagliato come difesa: in Serie A non ti regalano nulla. Adesso dobbiamo vincere le prossime per poter dire che quello di Cagliari è stato solo un passo falso".

Ora c'è il Torino.

"Vogliamo riscattarci, anche grazie al rientro di giocatori importanti. Nessuno lo ricorda ma siamo senza 4 titolari: Palacio, Poli e Pulgar che è stato fuori per squalifica: giocatori importanti che tornano a disposizione del mister".