Bologna, Danilo: "Pressiamo alto e rischiamo qualcosa in più. Con la Juve è difficile rimontare"

Danilo, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la sconfitta incassata dalla Juventus al Dall'Ara: “Abbiamo affrontato la squadra più forte d’Italia, siamo stati bravi fino al rigore, se vai sotto contro la Juventus poi diventa difficile rimontare. Il mister l’ha preparata bene, siamo riusciti a impensierirli per un po’. Il nostro modo di giocare è questo: pressare alto. Chiaro che rischiamo qualcosa in più, però possiamo creare pericoli a qualunque squadra. Possiamo migliorare in diversi aspetti, per esempio dovremmo essere più concreti davanti. Pensiamo già a domenica, il nostro obiettivo è restare nella parte sinistra della classifica”.