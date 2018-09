© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lungo intervista rilasciata da Danilo, difensore del Bologna, a Il Resto del Carlino. Queste alcune battute sul difficile inizio di stagione: "Problema del gol? Non è colpa solo degli attaccanti, il 3-5-2 prevede che esterni e mezze ali siano incisivi in fase offensiva e vogliamo chiudere i discorsi domenica segnando. L'ultimo posto in classifica? Non siamo i peggiori del campionato. Ci manca poco per dimostrare di essere una buona squadra, potenzialmente lo siamo e dobbiamo sbloccarci vincendo una partita. Speriamo accada a Genova".