Bologna, Danilo: "Troppo timorosi, dobbiamo sbloccarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore del Bologna Danilo ha commentato così la gara persa per 1-0 contro il Genoa: "Giocare su questo campo è sempre difficile, nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni e loro si sono chiusi bene. Poi abbiamo preso gol nel loro unico tiro in porta. Mi aspettavo un inizio complicato ma non così tanto. C’è da andare avanti e credo che sia il momento giusto per affrontare una grande squadra. Dobbiamo essere meno timorosi e affrontare la Roma senza paura”