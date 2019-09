Bologna, De Leo: "Abbassiamo la testa e ritroviamo la strada giusta"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata a Udinese, il vice allenatore del Bologna, De Leo ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Credo che l'approccio è stato buono, avevamo chiesto di mettere la gara sulla qualità, sul nostro gioco, loro sono riusciti a portarla sul piano congeniale a loro, sulla fisicità. Invece noi ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Sull'espulsione di Soriano? Premettendo che non è nostro costume parlare di arbitro, Soriano ha chiesto spiegazioni sul perché non avesse espulso Samir e l'arbitro ha uscito il rosso, non c'è stato ingiuria o altro, è giusto difenderlo. Gli episodi sono stati abbastanza eclatanti, a parte questo dobbiamo fare ammenda, avremmo dovuto prenderci le nostre responsabilità quando c'erano pochi spazi, non ci siamo riusciti quindi abbassiamo la testa e continuiamo a lavorare. Persa la carica agonistica? Abbiamo lasciato dei punti per strada, ci siamo detti che eravamo la squadra con l'indice di pericolosità più alta della Serie A ma se non riusciamo a concretizzare le occasioni, c'è qualche problema. Abbassiamo la testa e dobbiamo ritrovare la strada".