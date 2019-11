Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata contro l'Inter, il vice allenatore del Bologna Emilio De Leo ai microfoni di Radio Rai ha detto: "Non ho rivisto gli episodi, qualche dubbio c'è soprattutto sull'ultimo ma a parte quello non possiamo rimproverare tanto ai ragazzi, sono stati coraggiosi, non avevano timore reverenziale contro una squadra importante come l'Inter, hanno pressato alto con continuità e qualità, gli errori finali non ci premiato, avremmo meritato il risultato ma un plauso va i ragazzi. Oggi abbiamo fornito una prestazione di spessore maggiore rispetto a Cagliari, i risultati ti fanno lavorare meglio ma da luglio senza allenatore abbiamo dimostrato che difficoltà dopo difficoltà non ci siamo mai scoraggiati e riusciremo ad invertire il trend. Sconfitte immeritate contro Inter e Juve? Ce la siamo giocata a viso aperto, il nostro allenatore ce lo ha insegnato, siamo stati ingenui in alcune occasioni".