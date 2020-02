vedi letture

Bologna, De Leo: "Barrow subito in sintonia. Stupisce per la sua tranquillità e umiltà"

Giornata di vigilia in casa Bologna. Domani la partita al Dall'Ara contro il Genoa ed è il vice di Mihajlovic, Emilio De Leo, ad aver parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati, anche quello relativo all'impatto di Barrow sulla squadra: "A noi sta stupendo la tranquillità che Musa sta mettendo in campo. Ha delle mozioni tecnico tattiche che si porta dietro dalle stagioni scorse, ma quello che ci ha stupito è l'umiltà con cui è entrato subito in sintonia con lo spogliatoio. Sta lavorando con grande applicazione e quello è un punto a suo favore".