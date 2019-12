Dopo il successo ottenuto in quel di Lecce, Emilio De Leo ha commentato ai microfoni di Sky Sport: "Cercavamo di dare seguito alla bella vittoria con l'Atalanta. Credo che i ragazzi lo abbiano fatto con attenzione e qualità di gioco. Noi cerchiamo di non speculare nemmeno sui risultati e probabilmente il finale di partita è stato legato questo aspetto. Quando si tratta di tirarci indietro e serrare un po’ le fila non ci riusciamo e questa forse è l’unica pecca su cui dobbiamo lavorare un po'. Noi abbiamo sempre cercato di attenerci a tutte le direttive del nostro mister e io credo anche che lui abbia potuto seguire la sua strada con tranquillità rispettando i propri tempo proprio perchè dall'altra parte c'era un gruppo tecnico e di calciatori che ha lavorato con grande serietà. L'obiettivo nostro era di mantenere vivo il gruppo e cercare di recuperare i nostri calciatori e in primis il nostro allenatore. Siamo ottimisti sul futuro prossimo".