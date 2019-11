Bologna, De Leo: "Dettagli fanno la differenza. Non abbiamo limiti tecnici"

Il collaboratore di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, affrontando anche l'argomento relativo ai troppi errori difensivi: "Tra di noi ci siamo detti che i dettagli servono per fare la differenza e ci stiamo concentrando su quello che ci sta mancando, sia dal punto di vista tattico e caratteriale. Però se riusciamo a giocarcela fino all'ultimo episodio vuol dire che questa squadra ha dei valori. Io non ci sto a dire che abbiamo dei limiti tecnici: abbiamo mostrato delle qualità che ci hanno permesso di mettere in difficoltà le grandi. Poi ovviamente dobbiamo fare tutti qualcosa in più, calarci meglio nei momenti della gara con maturità".

