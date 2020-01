Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il vice di Mihajlovic al Bologna Emilio De Leo ha parlato - tra le altre cose - anche degli obiettivi stagionali: "Qualche giocatore pronuncia la parola Europa? No. L'obiettivo nostro è migliorare il rendimento dell'anno scorso e dobbiamo cercare di raggiungere il massimo delle nostre potenzialità, che questo gruppo ancora non ha raggiunto. Non dobbiamo però guardare troppo avanti, rimanere umili e ambiziosi in modo razionale è la formula giusta".

