Il vice allenatore del Bologna Emilio De Leo ha analizzato ai microfoni di Radio Rai il pari interno contro la Lazio: "Credo che le prestazioni non sono mai mancate. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti perchè eravamo al cospetto di una squadra forte e credo che abbiamo controbattuto sempre con coraggio. Nelle pressioni non abbiamo avuto paura ma poi abbiamo fatto il nostro gioco con qualità e abbiamo preso in mano la gara. E’ stato un passo avanti".

Meglio in undici contro undici?

" Non so nemmeno i minuti che eravamo in superiorità numerica. Credo che a volte abbiamo troppa generosità".